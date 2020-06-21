انتزاع 1112 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2020، من انتزاع 1112 لغما، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغما مضادة للدبابات، و772 ذخيرة غير متفجرة، و14 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 170546 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

خدمات علاجية

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020، في قسم الطوارئ 680 مستفيدا، وقسم الباطنية 420 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 130 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 232 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 937 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 99 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 7 حالات، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر والأشعة 383 شخصا، وصرفت الأدوية لـ1673 فردا، وراجع قسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 699 فردا.

طبية تغذوية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020 في قسم الرعاية التكاملية 989 مستفيدا، وعيادة التحصين 24 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 124 فردا، وعيادة المصابين بالأوبئة 291 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 570 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 219 فردا. كما أجري الفحص المخبري لـ380 مريضا، وصرفت الأدوية لـ1737 فردا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 2117 شخصا، واستقبلت الوحدة الطبية المتنقلة 9 مستفيدين.

إصحاح بيئي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020، ضخ 357000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

التوعية والتثقيف 937

الجراحة والتضميد 99

الإحالة الطبية 7

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772

ذخيرة غير متفجرة

14

عبوة ناسفة

170546 لغما إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع

خدمات مركز الجعدة الصحي

قسم الطوارئ - 680 مستفيدا

الباطنية 420

عيادة الصحة الإنجابية 130

المصابون بالأوبئة 232

كما راجع قسم المختبر والأشعة 383 شخصا، وصرفت الأدوية لـ1673 فردا