طيران الاحتلال ينتهك الأجواء اللبنانية

شهدت المناطق اللبنانية بدءا من أقصى الجنوب، مروراً بالعاصمة بيروت، ووصولاً إلى أطراف شرق العاصمة، الأحد، تحليقاً مكثّفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ بدءاً من أجواء مزارع شبعا المحتلة، طلعات استكشافية على علو متوسط، مروراً بمنطقة حاصبيا والعرقوب، ووصولاً إلى مرتفعات جبل الشيخ راشيا الوادي والبقاع الغربي.

أضافت أن طائرات حربية إسرائيلية أخرى تنتهك أجواء مدن صيدا، صور، النبطية ومنطقة إقليم التفاح، جنوباً على علو منخفض، حيث نفذت غارات وهمية، مسببة حالة من الذعر في نفوس المواطنين.

كما تابع الطيران الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية، حيث اخترق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت، كما فوق منطقة كسروان شرق العاصمة، الأمر الذي أسفر عن أجواء من الرعب والقلق والبلبلة في البلد عموماً.