اعتقال 6 فلسطينيين في القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس ستة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم أحد حراس المسجد الأقصى. وذكرت مصادر محلية في القدس المحتلة أن شرطة الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى وخمس فتيات مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك. بدورها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك ما أقدم عليه اليوم مجموعة من ضباط وأفراد شرطة الاحتلال من اقتحام لمصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد الاعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد الأقصى المبارك عبدالكريم قاعود لاعتراضه على ذلك.



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