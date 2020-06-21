القدس.. الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيات وحارسًا في المسجد الأقصى

اعتقلت الشرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 5 شابات فلسطينيات، وحارسًا في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، بحسب مركز حقوقي.



وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت 5 شابات، وحارسًا في المسجد الأقصى من منطقة باب الرحمة، أحد أبواب المسجد".



وقال مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول، إن المعتقلين الستة هم: آية أبو ناب، وآية معتوق، وشفاء أبو غالية، ومرام النتشة، وميار النتشة، والحارس عبد الكريم القاعود.



ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن سبب اعتقال الفلسطينيين الستة.



ويقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس، بينهم أطفال ونساء. *الأناضول



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