كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش" يدعو إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء اليوم الأحد، إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وخاصة في مدينة سرت.

وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا، ومتفقون تماما مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت"، مضيفاً "نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية وأولوية الحل السياسي الجامع للليبيين".

وكان حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، قد أعلن يوم الخميس الماضي، فتح تحقيق في حادثة اعتراض فرقاطة تركية لأخرى فرنسية في البحر المتوسط.

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ووجهت فرنسا، الأربعاء الماضي، الأتهام إلى البحرية التركية بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: إن" انتهاكات الحظر لا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار" في ليبيا".

وأكدت الخارجية الفرنسية، أنه يتم حاليا دراسة الرد على الانتهاكات التركية في ليبيا، خاصة دعم أنقرة لحكومة طرابلس يعارض كل الجهود الرامية لإعلان هدنة في ليبيا.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، قد قال في وقت سابق، إنه "يتعين على حلف شمال الأطلسي، ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه".