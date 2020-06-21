كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا: تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 23 حالة وفاة و1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال قوجة: إن حصيلة إصابات الفيروس وصلت إلى 187 ألفا و685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 4950 حالة، لافتاً إلى تسجيل 1412 حالة شفاء من الفيروس ليصل العدد الكلي لحالات التعافي إلى 160 ألفا و240 حالة.