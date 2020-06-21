كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا: تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 23 حالة وفاة و1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال قوجة: إن حصيلة إصابات الفيروس وصلت إلى 187 ألفا و685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 4950 حالة، لافتاً إلى تسجيل 1412 حالة شفاء من الفيروس ليصل العدد الكلي لحالات التعافي إلى 160 ألفا و240 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,005 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,786 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.