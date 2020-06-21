كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن دعم موقف مصر: لن نترك سرت للأتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في الأراضي الليبية، وأنه لن يترك مدينة سرت تسقط في يد الأتراك مهما كانت التضحيات.

وأكد الجيش الليبي على أن الهدف الرئيسي لتركيا هو السيطرة على مدينة طرابلس، والتوغل في جميع مدن ليبيا لتحقيق مطامع اقتصادية واستنذاف ثروات ليبيا.

وقال مدير إدارة التوحيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب: "إن مصر تدرك جيدًا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية"، مشدداً على أن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية".

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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال يوم أمس السبت، إن "أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة"، لافتًا إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر".

وأضاف السيسي: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار".

وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".

