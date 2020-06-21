كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المسماري: تم فرض حظر جوي يبدأ من شرق مدينة سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، أن قواته الجوية ستتعامل مع أي هدف يهدد الأراضي الليبية.

وقال المسماري: إنه تم فرض منطقة للحظر الجوي تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، ومنعنا تداول أي معلومات تتعلق بتحركات الجيش الوطني الليبي

وأضاف: أننا سنتعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي التي فرضها الجيش الوطني الليبي، مشيراً إلى أن "الغزو التركي يهدد كل دول جوار ليبيا".

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وذكر أن الموقف المصري مبني على أن معركتنا هي معركة قومية، مشيراً إلى أن تركيا تهدف إلى السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي.