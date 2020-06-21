كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تعلن الخطوط الحمراء في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جمهورية مصر العربية بشكل واضح حقها في التدخل بليبيا لحماية أمنها القومي، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا أصبح مشروعاً وتتوافر له الشرعية الدولية، وأن الهدف الأول هو حقن دماء الشعب الليبي ووقف إطلاق النار.

كما أكد "السيسي" أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية على أن الجاهزية للقتال والاستعداد ضروري في ظل عدم الاستقرار في المنطقة، بسبب دعم الميليشيات والإرهاب في ليبيا، داعياً إلى حل الميليشيات ووقف القوى الداعمة للإرهاب ومع إعلان مصر حقها المشروع، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وشهد الشارع الليبي ترحيبا لدعم مصر ضد العدوان التركي، وانتشرت دعوات لمظاهرات شعبية مؤيدة للموقف المصري للتنديد بالغزو التركي للبلاد، وأعلن الجيش الليبي والقبائل الدعم الكامل لمصر.

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كما أعلنت الدول العربية تأييدها ودعمها الخطوات المصرية؛ حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين خطاب الرئيس المصري، وثمنت جهود التوصل لتسوية سياسية شاملة خاصة عبر مبادرة القاهرة المتسقة مع القرارات الدولية بوقف إطلاق النار، وضمان التمثيل العادل للأقاليم الثلاثة في مجلس رئاسي منتخب.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف إطلاق النار عند خط "سرت - الجفرة"، وأيدت الجهود المصرية لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية، ولكن تركيا وحكومة السراج الموالية لها أعلنا رفض الدعوة المصرية لوقف المعارك والعودة لمسار المفاوضات الشاملة.