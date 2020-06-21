كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي: أفكر في الترشح لفترة رئاسية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إنه يفكر في الترشح لفترة رئاسية جديدة إذا تم الموافقه من الناخبين على تعديلات دستورية تمكنه من ذلك، إذ أن هناك قيود دستورية تمنعه من السعي وراء فترة رئاسية جديدة.

وأوضح بوتين خلال كلمته، أنه يريد الترشح لفترة جديدة، قائلًا: "أنا لا أستبعد احتمال الترشح للمنصب، إذا ظهر هذا الخيار في الدستور"، مضيفا: "لم أقرر أي شيء لنفسي بعد".

كما أنه يرى (الذي يتولى السلطة منذ عقدين ويبلغ عمره الآن 67 عاما)، أن البحث عن مرشح لخلافته في حالة عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة ربما يسبب ارتباكا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن بوتن القول: "إذا لم يحدث هذا، فبعد عامين تقريبا، وأنا أعلم ذلك من تجربة شخصية، سيتم استبدال إيقاع العمل المعتاد في أجزاء كثيرة من الحكومة بالبحث عن خلفاء محتملين"، وأضاف: "يتعين علينا أن نعمل لا أن نبحث عن خلفاء".

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وستجري روسيا تصويتا على الصعيد الوطني في الفترة من 25 يونيو إلى الأول من يوليو على تعديلات مقترحة للدستور، كان قد وافق عليها البرلمان والمحكمة الدستورية الروسيين.

وتشمل تلك التعديلات بنودا تسمح لبوتن بالسعي إلى فترتين رئاسيتين إضافيتين، مدة كل منهما ست سنوات، عند انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

وقد تمكن التعديلات التي سيصوت عليها الروس، والتي بالفعل، بوتن من بدء فترة رئاسية جديدة وكأنها أول فترة له.

ويصف المعارضون في روسيا الإصلاحات الدستورية التي تهدف إلى السماح لبوتن بالاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2036، بمثابة انقلاب دستوري. بينما يقول الكرملين إن هناك حاجة لتعزيز دور البرلمان وتحسين السياسة الاجتماعية والإدارة العامة.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه التعديلات بأغلبية عارمة في التصويت.