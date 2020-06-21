كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإيطالية تسجل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 24 حالة وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة الإيطالية: أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 34634 حالة، وهي رابع حصيلة في العالم لعدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 238 ألفا و499 شخصا، ما يعتبر الحصيلة الثامنة عالميا للإصابات، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 182 ألفا و893 شخصا.