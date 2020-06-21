العربية: الجيش الإثيوبي يقصف بالمدفعية معسكر الأنفال السوداني

كشف مراسل موقع "العربية.نت"، اليوم الأحد، عن تنفيذ ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش هجوماً على معسكر تابع إلى الجيش السوداني.

وتصدت القوات المسلحة السودانية للهجوم الذي شنته الميليشيات الإثيوبية مدعومة من الجيش بالمدرعات والراجمات علي معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرققية، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من الجنود السودانيين.

وكانت ميليشيات إثيوبية، قد شنت قبل 3 أسابيع، هجوما مماثلاً أدى إلى مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب في منطقة على الحدود بين البلدين.

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ووقتها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية "شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا حيث توغلت قوة من الميليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين".

وأضافت "وقد نجم عن التصدي للميليشيات مقتل قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين".

وأكد البيان السوداني على مقتل طفل وإصابة 9 أشخاص بينهم 6 من جنوده، ويذكر أن هذا هو الهجوم الثالث الذي تنفذه قوات إثيوبية هذا العام ضد أهداف سودانية على الحدود.