كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كتاب بولتون يكشف عن تسريبات ومفاجأت مثيرة بشأن "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تسريبات كتاب بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق للأمن القومي، عن تفاصيل مثيرة داخل البيت الأبيض، والتي أوضحت ما بداخل الرئيس الأمريكي تجاه قادة دول أخرى.

وذكر جون بولتون، في كتابه المرتقب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، الأجواء المشحونة بين ترامب ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو في 2018.

ومع استمرار شكاوى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من الجمارك التي فرضها ترامب على البضائع الكندية، قرر ترامب الإنسحاب من اتفاقية مجموعة الـ 7، التي روج لها ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

قبل أن يطلب ترامب من المسؤوليين الحكوميين الهجوم على ترودو، خلال المقابلات التلفزيونية التي يظهرون بها، قائلا: "فقط هاجموا ترودو، لا تقلقوا بشأن الآخرين"، وفقا لكتاب بولتون الجديد.

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وقال بولتون في كتابه: "ترامب لم يحب ترودو وماكرون قط، لكنه تحملهم، بينما عارضهم وتحداهم خلال الاجتماعات الدولية بداعي المزاح الممزوج بالجدية"، مضيفاً "أتوقع أنهم فهموا ما كان يفعله ترامب، وهم تماشوا معه لأنه ليس من مصلحتهم أن يكونوا على خلاف مع رئيس الولايات المتحدة".

يذكر أن قاض أمريكي، قد رفض يوم أمس السبت، طلبا من إدارة ترامب بإصدار أمر لمنع نشر كتاب لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون يزعم أن الرئيس طلب مساعدة الصين للفوز

وسعت الإدارة إلى استصدار إنذار قضائي مؤقت وأمر قضائي أولي ضد نشر كتاب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، قائلة إنه يحتوي على معلومات سرية ويهدد الأمن القومي.

والكتاب، الذي من المقرر أن يكون متاحا بالمتاجر، الثلاثاء، هو بالفعل في أيدي المنظمات الإعلامية.