كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة العليا في دبي تسمح بالسفر إلى الخارج وقدوم السياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في مدينة دبي، يوم الأحد، السماح للمواطنين والمقمين بالسفر إلى الخارج، اعتبار من يوم 23 يونيو الجاري، بتوجيهات من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وبموجب القرار، سيبدأ استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي، اعتباراً من يوم 7 يوليو المقبل، وذلك وفق اشتراطات محددة، ويسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، عن ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 22 يونيو الجاري عبر مطارات دبي.
ويجب على المقيمين العائدين إلى دبي أن يلتزموا بشروط وقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من خلال إجراء فحص في مطارات دبي، والحجر الصحي لمدة 14 يوما بالنسبة للحالات الإيجابية.
وفي غضون ذلك، سيسمح بدخول السياح وفق مخطط الرحلات المعتمدة في مطارات دبي وفتح المطارات في البلدان التي قدموا منها.
ويتعين على السياح أن يبرزوا فحص PCR عند الدخول، على أن يكون بصلاحية 96 ساعة، فضلا عن إجراء الفحص في مطارات دبي، وفي حال كان السائح القادم إلى دبي مصابا بفيروس كورونا، سيخضع للحجر أربعة عشر يومًا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,975 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,775 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.