كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة العليا في دبي تسمح بالسفر إلى الخارج وقدوم السياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في مدينة دبي، يوم الأحد، السماح للمواطنين والمقمين بالسفر إلى الخارج، اعتبار من يوم 23 يونيو الجاري، بتوجيهات من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وبموجب القرار، سيبدأ استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي، اعتباراً من يوم 7 يوليو المقبل، وذلك وفق اشتراطات محددة، ويسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، عن ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 22 يونيو الجاري عبر مطارات دبي.

ويجب على المقيمين العائدين إلى دبي أن يلتزموا بشروط وقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من خلال إجراء فحص في مطارات دبي، والحجر الصحي لمدة 14 يوما بالنسبة للحالات الإيجابية.

وفي غضون ذلك، سيسمح بدخول السياح وفق مخطط الرحلات المعتمدة في مطارات دبي وفتح المطارات في البلدان التي قدموا منها.

Advertisements

ويتعين على السياح أن يبرزوا فحص PCR عند الدخول، على أن يكون بصلاحية 96 ساعة، فضلا عن إجراء الفحص في مطارات دبي، وفي حال كان السائح القادم إلى دبي مصابا بفيروس كورونا، سيخضع للحجر أربعة عشر يومًا.