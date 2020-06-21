انطلاقا من الخميس المقبل.. استئناف الرحلات الجوية الداخلية للمملكة

تبعا للبلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخصر والرقمي، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه لتأمين سلامة المسافرين، والمستخدمين، وكذا كافة مستعملي النقل الجوي، وضعت شركات الطيران الوطنية بمعية المكتب الوطني للمطارات، سلسلة من التدابير الصحية بمعايير دولية مثل التنظيف والتعقيم الصارمين والمنتظمين، وعمليات مراقبة حرارة الجسم المنتظمة، وارتداء الكمامة الطبية، مشيرة إلى أن التنقلات بين منطقتي التخفيف 1 و2 خاضعة لنفس شروط وسائل النقل الأخرى، والمتمثلة في إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة.

وعلى سبيل الإخبار، كشف المصدر ذاته أنه انطلاقا من 25 يونيو الجاري، ستستأنف مجموعة من الرحلات الداخلية مثل الرحلات التي تؤمن خطوط الدار البيضاء-الداخلة، والدار البيضاء-العيون، والدار البيضاء-وجدة، والدار البيضاء-أكادير، وفاس-مراكش، وأكادير-طنجة، ومراكش-الداخلة، مضيفا أن كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات المبرمجة ستكون متوفرة مباشرة لدى الشركات الوطنية.