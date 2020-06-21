العدد 3222 – 22 يونيو تتعلق بكورونا وطلبات ترحيل الجثامين.. خلية متابعة مغاربة العالم توصلت بـ3659 مراسلة في 3 أشهر نشرة كورونا في المغرب.. 138 إصابة جديدة و61 حالة شفاء ووفاة واحدة في 24 ساعة

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