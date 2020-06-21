سلطات إقليم شفشاون تغلق منتزه أقشور في وجه الزوار

أغلقت السلطات الإقليمية في شفشاون، اليوم الأحد، منتزه أقشور السياحي، في وجه زواره، في إطار التدابير الاحترازية، التي تجريها السلطات، لتحصين المدينة من فيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر عليم لـ”اليوم24″ أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح الأمنية، أغلقت منافذ المنتزه، المعروف على المستوى الوطني، أقشور، بالحواجز الحديدية، والمتاريس لمنع توافد الزوار عليه.
ولم يسجل إقليم شفشاون، منذ بداية الجائحة، أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على غرار باقي عمالات، وأقاليم جهة الشمال، حيث ظهرت بؤر عائلية، وصناعية، رفعت من عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″.
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