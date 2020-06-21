إنتر ميلان يختار البديل الوحيد للاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي حدد بديلا واحدا فقط، لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، المرشح للانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

ويعتبر لاوتارو (22 عامًا) أهم أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما وقع عليه الاختيار لخلافة الأوروغواياني لويس سواريز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اهتمام إنتر متمركز على البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، ومنتخب السامبا.

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يأتي ذلك، بعدما تعاقد تشيلسي مع الألماني تيمو فيرنر، وجدد نابولي تعاقده مع البلجيكي درايز ميرتينز، وبات الأوروغواياني إدينسون كافاني قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر استفسر بالفعل عن السعر المبدئي لجيسوس، وكان الرد أنه لا يقل عن 60 مليون يورو.

ويتشابه جيسوس كثيرًا في الخصائص مع لاوتارو، حيث سجل 18 هدفًا في 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بينما سجل لاوتارو 16 هدفًا في 32 مباراة، كما يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.