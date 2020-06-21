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شكرا لقرائتكم خبر عن إتفاق مصري روسي على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف، الأحد، التطورات بالمنطقة وبخاصة مستجدات الأزمة الليبية وملف سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري ولافروف بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وروسيا.
وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأكد الوزيران أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا، كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية، واستعراضا مجمل المستجدات في ملف سد النهضة الإثيوبي.
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