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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة معارض إيراني خلال محاولة إغتياله بهولندا والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
أصيب معارض إيراني بجروح خطيرة، السبت، في هجوم بسكين بمدينة ليواردن شمالي هولندا، بحسب صحيفة هولندية محلية.
وقالت صحيفة ليواردن الهولندية، نقلا عن أفراد عائلة المعارض الإيراني صادق زارزا، إنه أصيب بجروح خطيرة في الهجوم.
وكان زارزا، فر من إيران في ثمانينات القرن الماضي، ويعمل حاليا بمجلس إدارة منظمة هولندية توجه انتقادات لحكومة طهران.
وأكدت شرطة المدينة الهولندية، إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بطعنات أمس الجمعة، وقالت إنها ألقت القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في روتردام، وهو إيراني الجنسية أيضاً.
وكان الاتحاد الأوروبي وقع في يناير/ كانون الثاني 2019، عقوبات على إيران، بعدما قالت فرنسا والدنمارك وهولندا، إن طهران خططت لشن هجمات في أوروبا، تتضمن اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017.
و بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسها، انطلق عصر اليوم السبت، مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمشاركة واسعة النطاق، في لقاء يهدف إلى الحشد ضد إسقاط النظام وفضح تدخلاته وإرهابه بالشرق الأوسط
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