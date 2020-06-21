شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 46 إصابة في محافظة الخليل بالضفة الغربية.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1028 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس.
وأعادت الحكومة الفلسطينية أمس السبت، إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بعد ظهور عشرات الإصابات.
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