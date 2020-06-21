شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 32 ألف إصابة جديدة و560 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، تسجيل 32411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و248‭‭ ‬‬ألفا و29 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 560 حالة إلى 119615 وفاة. وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت مقارنة مع تقريرها السابق. ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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