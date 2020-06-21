شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة غير مسبوقة.. تحذير من تسرب مليون برميل نفط من «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

حذر الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، من كارثة بيئية غير مسبوقة تؤثر على البحر الأحمر، وحركة الملاحة الدولية في حالة حدوث تسرب نفطي من ناقلة النفط "صافر" بميناء الحديدة.

وقال: "استمرار التآكل في بدن ناقلة النفط (صافر) قد ينتج عنه تسرب أكثر من مليون برميل نفطي الأمر الذي سيتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة".

وأضاف: "منع ميليشيات الحوثي ورفضها المستمر للجهات المختصة وفرق الأمم المتحدة من معاينة وصيانة أنظمة تشغيل ناقلة النفط صابر يحمل الميلشيات الحوثية كامل المسؤولية عن أي ضرر يطال البيئة البحرية للإقليم".

وتابع قائلا: "الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات التشاورية وتواصلت مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لحماية البيئة البحرية للإقليم من احتمال التسرب النفطي من ناقلة النفط صافر".