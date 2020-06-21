شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في باكستان ترتفع إلى 179 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية أنه يوجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس 69628 حالة في إقليم السند، و65739 حالة في إقليم البنجاب، و21997 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و9328 حالة في إقليم بلوشستان, كما يوجد 10662 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1278 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و813 حالة في إقليم كشمير.
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