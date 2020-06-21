مصادر: قناة الجزيرة تسرح 70 موظفا من الشبكة بقطر من خطة تضم 275 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عن صدور قرار من قناة الجزيرة القطرية بإنهاء خدمات 70 موظفا من شبكة قنواتها، وأنه إبلاغهم رسميا اليوم ضمن خطة لإنهاء خدمات 275 موظفا خلال هذا الأسبوع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها قطر. وكانت قد طلبت الحكومة القطرية من المؤسسات ذات التمويل الحكومى، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، فى الوقت الذى تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا. وتأثر الاقتصاد القطرى من تداعيات فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة العديد من الأزمات، التى تسببت فيى تسريح وطرد العمالة القطرية بشكل كبير. Advertisements

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