رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: رسائل السيسى بالمنطقة الغربية وصلت لكل الأطراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قواتنا المسلحة بالمنطقة الغربية، تضمنت رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، فضلاً عن كونها حملت العديد من الرسائل التي طمأنت الشعب المصري.
وقال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم إن الرئيس السيسي أكد نقاط مهمة في كلمته في مقدمتها أن الجيش المصري جيش رشيد ويتمتع بالصبر ولم يكن يومًا جيش معتدي على أحد، ولكن في نفس الوقت قادر على الدفاع عن الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا وأمننا القومي.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا التدخلات الخارجية غير المشروعة في الأراضي الليبية.
وأضاف عامر، أن الرئيس أوضح القوات المسلحة سوف تقدم كل التضحيات لتأمين المنطقة، مشيرا إلى أن الحدود الليبية مع مصر تبلغ 1200 كيلو متر يتم تأمينها من قبل القوات الجوية وحرس الحدود والقوات الخاصة، مؤكدا فى تصريحاته أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى وصلت إلى مختلف الأطراف واضحة وجلية ولا لبس فيها، وظهر ذلك من خلال ردود الأفعال التي صدرت عقب كلمة الرئيس بالمنطقة الغربية.
ونوه عامر بأن رسالة الرئيس حول تقديم مصر إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن مستجدات ملف سد النهضة، يأتي تأكيدًا على تمسك مصر بالمسار التفاوضي، وعدم الإضرار بأي من أطراف التفاوض.
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