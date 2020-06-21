شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: رسائل السيسى بالمنطقة الغربية وصلت لكل الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قواتنا المسلحة بالمنطقة الغربية، تضمنت رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، فضلاً عن كونها حملت العديد من الرسائل التي طمأنت الشعب المصري.

وقال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم إن الرئيس السيسي أكد نقاط مهمة في كلمته في مقدمتها أن الجيش المصري جيش رشيد ويتمتع بالصبر ولم يكن يومًا جيش معتدي على أحد، ولكن في نفس الوقت قادر على الدفاع عن الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا وأمننا القومي.

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وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا التدخلات الخارجية غير المشروعة في الأراضي الليبية.