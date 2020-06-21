شكرا لقرائتكم خبر عن قطر الجانب المظلم.. تقرير وثائقى يكشف انتهاكات تميم بالداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في كشف جديد بالوثائق والادلة عن جرائم وانتهاكات نظام تميم بن حمد في قطر ضد معارضيه ، ودعمه المستمر للارهاب بصوره المختلفة في المنطقة، إضافة الي رعايته لعناصر الارهاب في الاماراة الصغيرة أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو وثائقي بعنوان قطر الجانب المظلم، كشفت فيه العديد من الجرائم التي قام بها النظام القطرى ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهم خارجيا وداخليا، وطردهم خارج البلاد، وتعرضهن للانتهاكات المستمرة خارج البلاد من خلال الاستخبارات القطرية.

واستعرض التقرير الوثائقي الذي كشف مصادر التمويل القطرية التي تحصل عليها جماعات الإرهاب في العديد من الدول لتنفيذ مخططات تميم بن حمد في المنطقة، إضافة الي ما يقوم به لتهديد المنطقة المستمر من خلال مد العناصر الإرهابية بالاسلحة وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وإتاحة وسائل الاعلام القطرية لهم، ورعاية شيوخ الإرهاب في الدوحة.

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كما كشف الفيلم شهادات وتسجيلات صوتية خاصة، تكشف عن الوجه الحقيقي لقطر وأميرها ونظامها الإرهابي، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات متعددة تستوجب محاكمته دوليا، وفضح الفيلم نظام تميم بالوثائق والشهادات الخاصة التي بينت وجه تميم واعوانه من الإرهابيين، ومعاداته للدول العربية والتحريض المستمر ضدها، والذي أدى لخسائر كبيرة في الدوحة.