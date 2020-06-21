شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: الاجتماع الأول لمجلس النقابة مكتمل النصاب ومن تخلف عنه لن يؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن تفويضه من قبل 17 عضوا بالمجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانونى ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل فى أن ننهض بالنقابة والمحاماة".

وأضاف رجائى عطية: "من فاتهم أن يكونوا فى التفويض الذى أتانى باختيار هيئة المكتب، هم فى القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركاؤنا فى مهام المجلس".

وأشار رجائى عطية إلى أن الرأى استقر على تشكيل هيئة المكتب من الآتين بعد:

الوكالة: مجدى سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني

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الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوة

أمانة الصندوق: سيد عبد الغني، عبد المجيد هارون

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: "نبدأ عهدا جديدا ننهض فيه بالنقابة والمحاماة، وأرجو أن نلتقى فى القريب العاجل لتشكيل اللجان لما لها من دور هام فى مشاركة هيئة المكتب فى المهام الموكلة إليه".