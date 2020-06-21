شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس "المحامين": تشكيل هيئة مكتب النقابة تم بالتوافق بين جميع الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة تم بالتوافق و برضاء كامل بين جميع الأعضاء ، مضيفا أن النقيب رجائى عطية استطاع أن يحتوى الجميع و أن الجميع سعداء بتشكيل هيئة المكتب و انتهاء الفترة الماضية بكل ما فيها من تناحر.

وأضاف عبد الحفيظ الروبى في تصريحات لـ"الخليج 365": الدعوة لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة قانونية حيث أن المادة 23 من اللائحة نصت على إخطار الأعضاء خلال 48 ساعة أو 24 ساعة في حد الضرورة ، مشيرا الى أنه تم اخطار جميع الأعضاء في المدة القانونية و أن الاجتماع صحيح قانونيا .

و تابع عبد الحفيظ الروبى قائلا : " لا نسمح بالتشكيك حيث كانت الجلسة هادئة و لمسنا الحب فى جميع الحاضرين لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص التهنئة إلى زملائي أعضاء هيئة المكتب و رغم أن جميع الموجودين و الذى وقع الاختيار عليهم كانوا على اتصال بى و أرادوا أن أكون ضمن التشكيل و لكننى فضلت منعا للزخم أن اقدمهم عنى و سعيد بما فعلت".

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و دعا عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، جميع الأعضاء للالتفاف حول هيئة مكتب و أعضاء المجلس للوصول بالنقابة إلى أعلى المراتب ، متابعا :" نقابتنا دائما هى الرائدة و اشكر النقيب و اشكر كل من ساهم فى لم الشمل".