شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية البرلمانية: أنهينا مهمتنا التشريعية فى قوانين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد أن قوانين الانتخابات خرجت بحالة من التوافق وعلى الجميع أن يتذكر أن هذه القوانين تفعيلا للتعديلات الدستورية الأخيرة، التى وافق عليها صاحب السيادة وهو الشعب وهى ترجمة أصيلة لها، مشيرا إلى أن التعديلات نفسها حصل بها حوار مجتمعى واسع للغاية.

وشدد أن البرلمان لم يكن إلا أداة لترجمة المواد الدستورية إلى تشريعات قابلة التنفيذ توضح كيفية تشكيل المجالس وحقوق وواجبات أعضائها، مشيرا إلى أن البرلمان بالكامل إلا قلة قليلة ارتضت بالشكل النهائى لقوانين الانتخابات التى تم الاستقرار عليها.

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وأوضح أن الدور الآن ننتظره من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحويل المواد القانونية إلى واقع فعلى بانتخابات شعبية، وندعو أن تسفر عن اختيار نخبة تستطيع أن تتحمل مسئولية التشريع فى المرحلة المقبلة، مشددا أن مصر تم تجهيزها وإعدادها بكل العدة ونستعد لانطلاقة قوية فى المرحلة المقبلة بكل المؤسسات.

ولفت إلى أنه الآن هناك مهام على الهيئة الوطنية للانتخابات وأخرى للأحزاب والأفراد ومهمة للشعب المصرى بالكامل فى انتقاء من يتحمل بعيد عن المتاجرة بشعارات لا تغنى ولا تثمن من جوع، مشددا أنه الآن يوجد حراك شعبي وحزبى على أعلى مستوى ومن المؤكد أن كل الأحزاب تراجع الآن شخصياتها وكوادر التى يمكن أن تخوض بها الانتخابات القادمة .

وكان قد حسم مجلس النواب الموافقة النهائية نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبى، وأكثر من 60 نائبا، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.