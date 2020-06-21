شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس " تعليم البرلمان" : امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن أولي أيام امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة جيدة، مؤكدأً تطبيق كافة الإجراءات الإَحترازية الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بكل دقه من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال هاشم في تصريح لـ"الخليج 365"، إن جميع الطلاب امتثلوا لكافة الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة الجميع مع إنتظام سير الأمتحانات، مؤكداً عدم ورود أي شكاوي حتي هذه اللحظة.

ووجه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، رساله إلي كافة أوليات أمور الطلاب، مفادها الحرص علي التباعد الإجتماعي، وعدم التكدس أمام اللجان مع توجيه ابنائهم بمغادرة مقر اللجنة فور الأنتهاء من أداء الأمتحان وعدم الوقوف مع زملائهم للمراجعه أو أي شيء من هذا القبيل، التي يمكن إجرائها من خلال الهاتف.

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وشدد سامي هاشم، علي أهمية أن يحنو الأهالي علي ابنائهم بالرسائل الإيجابية والطمأنه، مع البعد عن التوتر والقلق، لدعم أبنائهم في تخطي الأمتحانات ومساندة الدولة أيضا في إنجاح الأمتحانات.