شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم النواب": انتظام سير امتحانات الثانوية.. ولا شكاوى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة علي تواصل مباشر مع وزارة التربية والتعليم منذ صباح باكر، للاطمئنان علي سير امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى التأكد من سيولة كافة الإجراءات، والتزام الطلاب بالمواعيد المقررة، والانضباط فى اللجان المختلفة.

وأضافت ماجدة بكرى في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه لم يظهر أي شكوي حتي الأن سواء من جانب الطلاب أو الإدارات المعنية، مع إنتظام عمل غرف التعقيم باللجان المختلفة وتوزيع الكمامات والمطهرات علي كافة الطلاب للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حرصا علي الصحة العامة للجميع.

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وفي السياق ذاته، طالبت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان حرصا علي سلامتهم وسلامة أبنائهم، مشيرة إلى تقدير اللجنة للأهالى، ومدى خوفهم على أبنائهم إلا أن مقتضيات السلامة تتطلب البُعد عن التجمعات.

واشارت النائبة ماجدة بكري، إلي متابعة لجنة التعليم علي مدار الساعة لسير وانتظام امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلي أن الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة كلف كل نائب في اللجنة بمتابعة انتظام الامتحانات كل فى دائرته.