شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الجديد لهيئة مكتب مجلس النقابة العامة للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائى عطية من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث تم اختيار حسين الجمال لمنصب الأمين العام ومحمود الداخلى وأسامة سالمان وأبو بكر الضو لمنصب الأمين العام المساعد.

كما اختار مجلس النقابة سيد عبد الغنى وعبد المجيد هارون لمنصب أمين الصندوق، ومجدى سخى ومحب المكاوى وعمر هريدى ويحيى التونى للوكالة.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد دعا مجلس النقابة لعقد أول اجتماع له، فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد، لتشكيل هيئة مكتب المجلس.

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وقال عمر هريدى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن النقابة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا قبل انعقاد أول اجتماع للمجلس، مضيفا "اتخذنا جميع الإجراءات وتم التباعد بين الكراسى وتوسيع المسافات، وتعقيم غرفة الاجتماعات واتباع الإرشادات، وتم التنبيه على الحضور بالكمامات".

وذكر عمر هريدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم توجيه الدعوة بموجب تليغرافات تم إرسالها لجميع الأعضاء على محل إقامتهم المسجل لدى النقابة العامة.