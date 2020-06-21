شكرا لقرائتكم خبر عن 45 % نسبة البطالة بين السيدات فى تركيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ارتفعت نسبة البطالة بين السيدات فى تركيا بسبب أزمة فيروس كورونا إلى نحو 45% وفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات التابع لاتحاد نقابات العمال الثوريين (DİSK-AR)
وكشف التقرير، أن السيدات الأكثر تأثرًا في فترة أزمة كورونا من حيث التوظيف ومعدلات البطالة، مشيرًا إلى أن نسبة العمالة من السيدات كانت 11% في الفترة بين مارس 2019 و مارس 2020، بعدها تراجعت إلى 9%، وبلغت نسبة البطالة بين السيدات في ظل الأزمة 45.3%.
التقرير استند إلى المعطيات المعلنة من هيئة الإحصاء الحكومية التركية، التي تحدثت عن تراجع إجمالي القوى العاملة خلال العام الماضي بنسبة مليونين و235 ألفًا، لتسجل 30 مليونًا و104 ألفًا بعد أن كانت 32 مليونًا و339 ألفًا.
وأوضح التقرير أن نسبة القوى العامة الإجمالية تراجعت في العام الماضي بنسبة 6.9%، وتراجعت النسبة بين الرجال من القوى العاملة إلى 4.9%، أما نسبة عمالة السيدات فقد تراجعت بنحو 11.1%.
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