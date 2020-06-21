وزارة السياحة تعلن استئناف الأنشطة السياحية الأسبوع المقبل…النشاط سيكون محدودا ومشروطا حسب المناطق

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأحد، عن تفاصيل عملية استئناف النشاط السياحي، خلال الفترة المقبلة، ضمن تدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في بلاغ لها، إن استئناف أنشطة الإيواء السياحي، سيتم ابتداء من 25 يونيو الجاري في مرحلة أولى، محدودا من حيث الطاقة الإيوائية، ومشروطا جغرافيا حسب منطقة المزاولة.

ودعت الوزارة، مؤسسات الإيواء السياحي، إلى التقيد بالتدابير الصحية، واحترام الطاقة القصوى المسموح بها والتي لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الإيوائية وفي جميع المرافق المشتركة.

وكان بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، صدر صباح اليوم الأحد، قد أعلن عن استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، في منطقة التخفيف رقم واحد، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.