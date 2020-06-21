طرفاية تسجل أكبر عدد الإصابات بكورونا في 24 ساعة و1479 شخصا يتعالجون من الفيروس في المغرب

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن التوزيع الجغرافي لـ138 إصابة مسجلة في المغرب خلال 24 ساعة الأخيرة، والتي احتلت فيها جهة العيون الساقية الحمراء المرتبة الأولى في عدد الإصابات.

وقالت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، في التصريح الصحافي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المغرب، إن جل الإصابات المسجلة في جهة العيون الساقية الحمراء وعددها 37 حالة سجلت في مدينة طرفاية.

واحتلت جهة مراكش آسفي، المرتبة الثانية بـ34 حالة مؤكدة تم تسجيلها في 24 ساعة الأخيرة، 14 منها بمدينة آسفي، و11 حالة بمنطقة الحوز، و9 حالات بمراكش المدينة، في حين تم تسجيل 31 حالة مؤكدة بجهة الدار البيضاء السطات، 23 حالة في مدينة الدار البيضاء، و7 بإقليم السطات، وحالة واحدة في مدينة برشيد.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد عرفت إصابة 15 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة، 6 منهم في مدينة طنجة، و6 في إقليم الفحص أنجرة، وحالتين في العرائش، وحالة واحدة في مدينة تطوان.

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وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة انخفاضا في عدد الحالات المسجلة، بعد الارتفاع الذي تسببت فيه بؤرة “لالة ميمونة” اليومين الماضيين، إذ سجلت الجهة 6 إصابات جديدة كلها في مدينة القنيطرة، مقابل 13 حالة بجهة فاس مكناس كلها بمدينة فاس، وحالة واحدة في كل من جهة بني ملال الخنيفرة وجهة كلميم واد نون.

وسجلت الوزارة عدم رصد أي إصابات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة في كل من الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، وجهة درعة تافيلالت، وجهة الداخلة واد الذهب.

وبخصوص الحالات التي لازالت قيد العلاج، فقد أوردت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 1479 حالة لازالت تتلقى العلاج عبر المملكة، 14 منهم حالتهم صعبة، و4 حالات في وضعية حرجة، يتوزعون على كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إصابة 138 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، وشفاء 61 حالة وحالة وفاة واحدة قفزت بعدد الوفيات إلى 214 حالة منذ وصول جائحة كورونا إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.