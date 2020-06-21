نشرة كورونا في المغرب.. 138 إصابة جديدة و61 حالة شفاء ووفاة واحدة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إصابة 138 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 9977 حالة مع استبعاد 528214 حالة بعدما أجري لها التحليل المخبري كانت نتيجته سلبية.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8284 بنسبة 83 في المائة.

وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 214 حالة في الإجمالي بنسبة 2.2 في المائة.