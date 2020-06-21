تسجيل 6 إصابات بكورونا في الخليل ونابلس وانتظار نتائج فحوصات العائدين من مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظتا الخليل ونابلس، في الضفة الغربية المُحتلّة، مساء اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، مساء اليوم، عن تسجيل 5 إصابات في محافظة الخليل وواحدة في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها المسائي حول الوضع الوبائي، أن مجمل الإصابات اليوم بلغ 49 إصابة، بينها 46 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، وإصابة في طولكرم.

وذكرت أن حصيلة الإصابات في فلسطين بلغت 1028، فيما بلغت الإصابات النشطة 429، والوفيات 5، وحالات التعافي 594.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 270 فحصا للمواطنين العائدين من مصر، وأن النتائج ستخرج خلال الساعات القادمة، مضيفة أنه تم وضع العائدين مؤقتا في مركز النويعمة بأريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم.

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شاب يقي نفسه من الفيروس في الخليل (أ ب أ)

وذكرت الوزارة أن فحوصاتٍ أُجريت لجميع المرضى المقيمين في قسم الأورام بمستشفى بيت جالا الحكومي، وأنه في حال كانت نتائجهم سلبية فسيغادرون القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وبينت أن نتائج جميع العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية كانت سلبية، حيث أعيد تعقيم المستشفى وسيتم إعادة افتتاحه غدا أمام الجمهور.

وكانت الوزارة أصدرت تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، وطلبت من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعدادا لأي طارئ، وأصدرت تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.

ووفقًا لإحصائيات موقع "ورلد ميتر"، المختص في إحصائيات جائحة كورونا في العالم، فإن عدد الوفيات العالمي تجاوز الـ466 ألف شخص بينما بلغ عدد مجمل الإصابات نحو 9 مليون حالة.