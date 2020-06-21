انخفاض معدّل أعمار المُصابين بكورونا بالبلاد ومدير الصحة يستبعد إعادة فرض الإغلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضحت معطياتٌ أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن عدد مُصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في البلاد، بلغ 20686 حتى الساعة الخامسة و50 دقيقة من مساء اليوم، منذ بدء الجائحة، فيما قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيليّ، حيزي ليفي، إنه لا داعٍ لإعادة فرض الإغلاق لمجابهة الفيروس، رغم ارتفاع معدلات الإصابة به في الأيام الأخيرة، مُشيرًا إلى انخفاض معدّل "أعمار المُصابين بالفيروس في الآونة الأخيرة".

وذكرت الوزارة أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 306 حالات، لافتة إلى أنه "من مجمل الإصابات هناك 53 وصفت حالتهم متوسطة و 40 خطيرة و 28 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 15685 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 4743".

وأوضح ليفي الذي جاءت تصريحاته في أوّل إحاطةٍ إعلامية له عن الوباء، منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، أن الفيروس؛ "انتشر في أكثر من 50 منطقة في جميع أنحاء البلاد"، وأنه رغم ذلك؛ لا يرى أن إعادة الإغلاق، خطوة ضرورية، لافتا إلى أن "الحكومة لا تتحدث عن الإغلاق" كذلك.

وقال ليفي خلال حديثه: "الأمر بأيدينا. نحن نعيش مع الوباء، ويمكننا توخي الحذر"، مستدركا: "لا أحد منا يريد العودة إلى الإغلاق".

وأضاف ليفي: "في الأيام القليلة الماضية، شهدنا نحو 300 إصابة جديدة (بالفيروس) في اليوم، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة لنا"، موضحا أنه يتمّ إجراء "نحو 15000 فحصًا يوميًا في المتوسط، وفي عطلات نهاية الأسبوع، ينخفض ​​عدد الاختبارات".

وأكد أن نسبة الحالات الإيجابية التي تكشفها الفحوصات (الحاملة للفيروس)، في ازدياد، لافتًا إلى أن معدّل المُصابين بالفيروس كان يبلغ 1.3% من مُجمَل الفحوصات، فيما ارتفعت النسبة وتجاوزت 2% في الأيام الأخيرة، وذكر أنه يجب تعزيز العمل لتقليل عدد المُصابين الجُدد كل يوم.

وقال ليفي: "تم تسجيل ما يزيد عن 1700 حالة جديدة فقط خلال الأسبوع الماضي، من بينها 30 وحتى 40 خطيرة، (...) ومن المؤكد أن هذا تغيُّرٌ في وتيرة انتشار الوباء".

Advertisements

وأضاف: "نحاول القيام بأكبر قدر ممكن من الإعلانات بجميع اللغات"، علمًا بأنّ المُعطيات باللغة العبرية تسبقُ نظيرها في العربية بشكل شبه دائم.

وكانت الهيئة العربية للطوارئ، قد قالت مساء اليوم الأحد، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلدات العربية، سجّلت نسبة ارتفاع تُقدر بـ17.8%، لافتةً إلى "ارتفاع كبير نسبيا"، خلال الأسبوع الماضي، في كل من باقة الغربية، وعرعرة النقب ورهط وأم الفحم، ومشيرةً إلى أن "نسبة المتعافين العرب في انخفاض". وفي المقابل؛ تَقرَّر تعليق الدراسة في مدرسة الظهرات الابتدائية في عارة - عرعرة، بعد إصابة طالب بالفيروس.

وذكرت الهيئة أن "مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا اليوم الأحد، الساعة 14:30، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، (قد وصل إلى) 1634 مع تسجيل 118 إصابة جديدة خلال نهاية الأسبوع وقد بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأسبوع الماضي 247 إصابة لتسجل نسبة ارتفاع تقدر بـ 17.8%".

وأوضحت الهيئة أنه "يُلاحظ ارتفاع كبير نسبيا خلال الأسبوع الماضي في كل من باقة الغربية مع تسجيل ارتفاع بنسبة المصابين بـ49% ليصل مجمل عدد الإصابات 65 وبتسجيل زيادة أسبوعية بلغت 32 إصابة".

وذكرت أن عرعرة النقب سجلت "ارتفاع بنسبة 43% ليصل مجمل عدد الإصابات 170 وبزيادة أسبوعية بلغت 74 إصابة، ومن ثم رهط مع تسجيل ارتفاع بنسبة 16.8% ليصل مجمل عدد الإصابات 205 وبزيادة أسبوعية بلغت 34 إصابة".

وأشارت إلى أن أم الفحم سجّلت "ارتفاعا بنسبة 16.5% ليصل مجمل عدد الإصابات 103 وبزيادة أسبوعية بلغت 17 إصابة وجت المثلث مع تسجيل ارتفاع بنسبة 13.5% ليصل مجمل عدد الإصابات 37 وبزيادة أسبوعية بلغت 5 إصابات".