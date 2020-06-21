الطيبة: إنذارات لمخالفي تعليمات الوقاية من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت الشرطة برفقة موظفين من وزارة الصحة بتفقد المحال التجارية في مدينة الطيبة، وفحص فيما إذا كانت تلتزم بالتعليمات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الأحد.

وقام أفراد من الشرطة بالدخول إلى المحال التجارية، وإلزام من خرق تعليمات وزارة الصحة بتنفيذها على الفور، إضافة لتسليمه إنذارا قبل فرض غرامة مالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تجوّل أفراد من الشرطة برفقة موظفي وزارة الصحة في منطقة البنوك بالطيبة، وقاموا بتحرير عشرات الإنذارات لكل من لم يضع الكمامة الواقية.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت، اليوم، تعليمات للمستشفيات في البلاد، وطالبتها الاستعداد لإعادة الفتح الفوري لأقسام كورونا، وذلك بسبب الارتفاع اليومي بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتحذيرات من موجة ثانية لكورونا.