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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق سوداني على هجوم الجيش الاثيوبي على أحد معسكر الأنفال والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
قال والي القضارف بالسودان، نصر الدين عبدالقيوم، إن ما جرى بمعسكر الأنفال عبارة اشتباكات محدودة بين القوات الإثيوبية والجيش السوداني بدأت عند الرابعة عصراً.
وأضاف في تصريحات نقلتها، صحيفة السودان، أن القوات الإثيوبية درجت على المناوشات سنوياً عند كل بداية الموسم الزراعي، منوها إلى أنه لا توجد خسائر وسط الجيش عدا إصابة خفيفة لجندي واحد.
وأشار إلى أن معسكر الأنفال يقع شرق العطبراوي ويتميز بموقع هام لذلك تسعى القوات الإثيوبية للسيطرة عليه.
وشنت القوات الإثيوبية، اليوم الأحد، قصفا مدفعيا استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني.
وأسفر القصف عن إصابة جنديان سودانيان بجراح وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في منطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان.
وقالت مصادر سودانية، إن هناك حالة استنفار بين البلدين على الحدود بعد المناوشات التي شتهدتها خلال الفترة الماضية.
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