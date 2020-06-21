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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليوناني يهدد تركيا : سنحرق من يضع قدمه على أراضينا والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
هدد رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس، تركيا من الإقدام على اجتياح بلاده، مؤكدا استعداد لـ"حرق من يضع قدمه" على الأراضي اليونانية.
وقال رئيس الأركان اليوناني، في تصريحات نقلتها قناة "أوبن" التلفزيونية اليونانية: "سنحرق من يضع قدمه على الأرض اليونانية قبل أن نتأكد من هو".
وأكد أن فلوروس أن احتمال وقوع نزاع عسكري مع تركيا قائم في حال أقدمت أنقرة على تخطي "الخطوط الحمراء".
ولفت إلى أن "النزاع العسكري محتمل، وليس بوسع أحد أن يستبعد هذا الاحتمال، وفي حال حدث أي شيء من هذا القبيل، فهذا لن يقتصر على نقطة واحدة، بل ستتسع رقعته فورا".
وأضاف أن "من سيهاجم القوات المسلحة اليونانية سيدفع ثمنا باهظا، والجيران يعرفون ذلك" .
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا شديدا في أعقاب اتفاق أنقرة على ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، وإرسالها سفنا للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق التي تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة
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