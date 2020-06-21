الإنتقالي الجنوبي باليمن يؤكد وقوفه إلى جانب مصر وحقها في الدفاع حدودها ومصالحها

الأحد 21 يونيو 2020

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الأمن الوطني والقومي لجمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والإقليم، وان ذات التهديد الذي باتت مصر تواجهه اليوم هو جزء من التهديدات القائمة التي تواجهها المنطقة بدعم من تركيا وإيران عبر اذرعها في المنطقة وعلى وجه الخصوص جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي والميليشيات الإرهابية الأخرى في عموم المنطقة العربية.



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وأعلن المجلس في بيان صادر عنه، وقوفه إلى جانب مصر الشقيقة، مشدداً على حقها في الدفاع عن حدودها ومصالحها وأمن شعبها من كافة التهديدات .. مؤكداً بذات الوقت اننا في حرب حقيقية لمواجهة نفس التهديدات التي تقودها هذه الجماعات الممولة من نفس الجهات الإقليمية التي طالما رعت الإرهاب والتطرف.

ودعا المجلس بهذا الصدد المجتمع الدولي والإقليمي الى القيام بدوره ومسؤولياته، من خلال اجراءات جادة من شأنها الإسهام في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومواجهة الدول التي تغذيه وتموله