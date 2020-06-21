- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. معلموا إيران ينتفضون أمام البرلمان والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
إحتشد معلمو صفوف محو الأمية والمدارس الخاصة في إيران، صباح الأحد، أمام مبنى البرلمان في طهران للمطالبة بإلغاء قرار برلماني يستثنيهم من التعيين ودفع رواتبهم المتأخرة وشمولهم بالتأمين الصحي.
وتداول ناشطون مقاطع تظهر أعداداً كبيرة من المعلمين وهم يهتفون: "لن نغادر حتى نحصل على حقوقنا".
وقال المحتجون إنه بالرغم من نقص الكادر التعليمي على مستوى البلاد ترفض وزارة التربية والتعليم توظيفهم.
وشكا المعلمون من ظروف عملهم القاسية للغاية دون تأمين صحي واحتساب أجورهم بالساعات وبثمن بخس لا يؤمن قوت عوائلهم، حيث وصف بعضهم هذا الوضع بأنه "عبودية جديدة".
يذكر أن رقعة الاحتجاجات اتسعت في الىونة الأأخيرة في إيران بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، حيث لم تتمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين على مدى أشهر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. معلموا إيران ينتفضون أمام البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.