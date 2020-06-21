الإنتقالي يبحث إمكانية التعجيل بفتح مستشفى عدن العام

الأحد 21 يونيو 2020

بحث رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم الأحد مع المهندس عصام حيدر حسن، مدير مشروع مستشفى عدن العام، إمكانية فتح المستشفى.



وناقش اللواء بن بريك مع المهندس عصام حيدر، خلال اللقاء السُبل الكفيلة التي يمكن اتخاذها للتعجيل في إعادة افتتاح المستشفى وتشغيله لتخفيف الضغط على بقية مستشفيات العاصمة عدن وعلى المواطن بدرجة أساسية، حيث تُعد من أكبر مستشفيات العاصمة وقبلة لأربع مديريات هي: خورمكسر، المعلا، التواهي، وصيرة.

وأشار رئيس الإدارة الذاتية للجنوب إلى إن عدن مدينة منكوبة وتعاني من تدهور ملحوظ في الجانب الصحي، ومن الضرورة بمكان التعجيل في فتح المستشفى التي أُغلقت بشكل ممنهج منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين وحملهم اعباءً إضافية للحصول على الخدمية العلاجية .

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كما أكد رئيس الادارة الذاتية، على أهمية تأهيل وتدريب الطاقم الفني والتمريضي على الأجهزة والمعدات الطبية الجديدة ، بحيث يتوافق ذلك مع افتتاح المستشفى في القريب العاجل.

من جانبه أوضح المهندس عصام حيدر ، أن التركيز في الراهت منصب على تشغيل العيادات الخارجية والطوارئ بدرجة أساسية، مع البدء باستكمال ما تبقى من أجزاء المستشفى والأقسام الأخرى، بالإضافة إلى رفع المخلفات الموجودة في فناء المستشفى الخلفي ، مؤكداً أن الطاقم المشرف على العمل فيها جميعهم من أبناء الجنوب، يعملون على قدماً وساق لاستكمال الحلم الذي طالما انتظره أبناء العاصمة عدن.

وتعهد اللواء أحمد سعيد بن بريك، بتقديم كافة التسهيلات ومعالجة أي عراقيل أو صعوبات تقف أمام مهام الطاقم لإنجاز العمل في وقته المحدد