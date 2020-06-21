البرلمان الليبي يشدد على ضرورة تفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك

الأحد 21 يونيو 2020

شدد البرلمان الليبي على ضرورة تفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك من أجل التصدي للغزو التركي .



وقال المجلس في تصريحات لقناة العربية، أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية"، مشدداً على أن "تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضروري".

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وأضاف المجلس إن "تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها"، لافتاً إلى أن "قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية".

وشدد على أنه "يجب تخليص مصراتة من هيمنة الإخوان والمتطرفين" .. مؤكداً أن كل جهود دعم القوات المسلحة الليبية مرحب بها .