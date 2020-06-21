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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة الذاتية الجنوبية يستقبل أحدى ضحايا الإعتداء الحوثي على الضالع اليمنية والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، صباح اليوم في مقر الجمعية بالطفلة رحاب علي طالب، إحدى ضحايا اعتداءت مليشيا الحوثي الهمجية على أبناء محافظة الضالع.
وفي مستهل اللقاء رحب اللواء بن بريك، بالطفلة رحاب ووالدتها، مشيدا بالوطنية العالية التي تتمتع بها الطفلة ذات التسعة أعوام وبعفويتها البريئة التي تدخل إلى القلب منودون أي استئذان، وهو ما يتميز به كل أبناء الجنوب.
من جانبها شكرت والدة الطفلة، اللواء أحمد سعيد على حسن الإستقبال وعلى رحابة صدره في الاستماع إلى معاناة رحاب منذ العام 2015م، حيث تعرضت لإصابة "شظية" في عينها اليمنى افقدتها نعمة البصر فيها.
وفي ختام اللقاء، قدم رئيس الجمعية الوطنية، لوالدة الطفلة رحاب مساعدة مالية باسم الجمعية الوطنية، تعينها على علاج إبنتها الصغيرة لحين عودة فتح الخطوط الجوية ونقلها لاستكمال العلاج في الخارج
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