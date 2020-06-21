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"الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 50 وجهة ابتداء من 16 يوليو المقبل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 21 يونيو 2020

كشفت مجموعة "الاتحاد للطيران" انها ستقوم بتشغيل رحلات بين أبوظبي وأكثر من 50 وجهة حول العالم طوال شهر يونيو الجاري ويوليو القادم،  وفقا للبيان.

 

وقال المتحدث باسم الناقلة في تحديث اليوم حول قائمة الوجهات الجديدة: «نخطط لتشغيل الرحلات الجوية حتى 15 يوليو إلى 29 وجهة حول العالم لتصل إلى 50 وجهة اعتباراً من 16 يوليو القادم».

 

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وأوضح المتحدث أن الوجهات الـ 29 هم: شيكاغو، تورونتو، نيويورك، دبلن، لندن، باريس، مدريد، أمستردام، بروكسيل، جينيف، ، فرانكفورت، زيورخ، ميلان، إسطنبول، أثينا، البحرين، إسلام أباد، لاهور، كراتشي، كولمبو، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، سيؤول، طوكيو، مانيلا، سيدني وميلبورن.

 

وأكد المتحدث أن الناقلة تواصل العمل عن كثب مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية لضمان إبقاء المسافرين على اتصال بأخر التطورات فيما يتعلق بالسفر.

 

وذكر المتحدث أنه مع استمرار نمو شبكة الناقلة، فمن المهم أن يكون لدي المسافرين الحرية والمرونة لتغيير خطط السفر الخاصة بهم إذا كانوا بحاجة إلى ذلك، حيث تم الغاء جميع رسوم التغيير على الرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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