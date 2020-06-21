الأردن تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها

الأحد 21 يونيو 2020

أكد الأردن، وقوفه الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، مؤكدا أن "أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها."



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، مع نظيره المصري، سامح شكري.

وشدد الصفدي وشكري على استمرار التشاور والتنسيق بما يعكس صلابة العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي يقودها الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل.

وأكد الوزيران، خلال بحثهما المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، موقفهما الثابت في رفض ضم إسرائيل أراض فلسطينية خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لفرص تحقيق السلام العادل.

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وأكدا وقوفهما المطلق إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية حقوقهم المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

واستعرض الصفدي وسامح التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

وأكد الصفدي أهمية عدم اتخاذ أى خطوات أحادية لملء السد وضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر في مياه النيل وحقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولى.

كما بحث الوزيران المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وأكد الوزيران ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسياً بتوافق أطراف الأزمة الليبيين بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة والتي تشمل اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين.

وشدد الصفدي على ضرورة بذل كل جهد ممكن لوقف النار ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام.