شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة وآليات للمليشيات الحوثية في نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 استهدف طيران التحالف، اليوم الأحد، بعدّة غارات "مخزن أسلحة" ومواقع وآليات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وأكد مصدر عسكري، وفق ما بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن إحدى الغارات أسفرت عن تدمّير مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في جبهة "نجد العتق" فيما دمّرت غارات أخرى عربة bmb وعدد من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها.

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