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طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة وآليات للمليشيات الحوثية في نهم شرق صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 21 يونيو 2020

استهدف طيران التحالف، اليوم الأحد، بعدّة غارات "مخزن أسلحة" ومواقع وآليات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

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وأكد مصدر عسكري، وفق ما بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن إحدى الغارات أسفرت عن تدمّير مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في جبهة "نجد العتق" فيما دمّرت غارات أخرى عربة bmb وعدد من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها.

 

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